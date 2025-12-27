CAN, Côte d’Ivoire : Emerse Faé lance déjà le choc face au Cameroun

Si cette deuxième journée de la CAN 2025 est sous le signe des chocs entre les équipes de chapeau 1 et de chapeau 2, une affiche attire l’œil de tous : celle entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun dans le groupe F. De passage en conférence de presse ce samedi matin, à la veille de la rencontre, Emerse Faé a loué cette sélection des Lions Indomptables, mais estime que son équipe est prête. « Le Cameroun va mettre beaucoup d’impact physique… Les matchs contre le Cameroun n’ont jamais été faciles. On sait que le match de demain est important pour nous, on sait que si on gagne demain, on sera qualifiés. C’est un match capital pour nous, pour le peuple ivoirien. On doit gagner pour le peuple ivoirien. C’est un match particulier, ce n’est pas un match comme les autres, ce sera une rencontre très disputée et compliquée. Je suis bien placé pour savoir qu’un entraîneur qui reprend une équipe est très dangereux. »

Avant de rajouter : « le Cameroun, c’est notre frère, c’est la belle-famille, c’est beaucoup de choses. Chaque fois que ces deux équipes s’affrontent en phase de poules, le gagnant remporte le trophée, c’est une motivation supplémentaire. Demain, on va aborder ce match pour le gagner… » Ça promet pour dimanche soir (21h).