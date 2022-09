Équipe de France : c'est l'hécatombe !

La suite après cette publicité

Le calendrier s’annonçait déjà très serré pour les sélectionneurs nationaux. Avec une Coupe du monde programmée en plein hiver, la FIFA n’a laissé qu’une petite semaine avant le coup d’envoi des festivités aux sélections engagées pour se préparer. La trêve internationale qui se profile sera donc la dernière fenêtre de tir avant l’annonce des 26 heureux élus.

Pour l’équipe de France, le casse-tête est terrible. Après deux défaites et autant de matches nuls en quatre matches, les Bleus sont derniers de leur poule de Ligue des Nations. Opposés à l’Autriche et au Danemark les 22 et 25 septembre prochains, les champions du monde en titre n’auront donc pas spécialement l’occasion de réaliser des tests et devant surtout se rassurer à l’occasion de ce qui sera leurs dernières apparitions avant le Mondial.

Des blessés en cascade

Cependant, Didier Deschamps, qui doit annoncer sa liste demain, pourrait être malgré tout forcé à tester des joueurs. En plus d’un calendrier serré, DD doit en effet composer avec une cascade de blessures. Le Bayonnais va devoir se passer des services de Karim Benzema, Kingsley Coman, Paul Pogba et de N’Golo Kanté. Concernant Pogba, l’inquiétude est de mise puisqu’il ne rejouera, dans le meilleur des cas, qu’un mois avant le Mondial. Son billet pour le Qatar est donc loin d’être composté.

Comme si cela ne suffisait pas, Presnel Kimpembe (ischio-jambiers) est venu s’ajouter à cette liste de blessés. Le joueur du Paris Saint-Germain sera d’ailleurs absent pendant six semaines minimum ! Enfin, d’autres mauvaises nouvelles sont arrivées hier soir en provenance de Munich. Le Bayern a battu le FC Barcelone, mais a perdu Benjamin Pavard (cuisse), Lucas Hernandez (adducteurs) et Dayot Upamecano (genou) sur blessure. Hernandez sera d'ailleurs absent pendant cinq semaines. Déjà pas épargnée par les affaires Pogba et Le Graët, l’équipe de France traverse décidément une sacrée zone de turbulences.