Brésil - Japon : les compositions officielles

C’est un des chocs de ces 16e de finale qui se joue au stade Houston : le Brésil croise le fer avec le Japon (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h) dans ce qui s’annonce une rencontre pleine de suspense. En effet, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas été tout le temps rassurant durant leur phase de poule, tandis que les Samourai Blue ont tenu tête aux Pays-Bas et à la Suède. Sauf que ce soir, personne n’a le droit à l’erreur, le perdant prend la porte.

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Carlo Ancelotti compte sur un 4-3-3. Véritable homme fort de la Seleçao lors de cette coupe du monde, Vinicius Jr est titulaire sur l’aile gauche. Son pendant à droite est l’étonnant joueur de Bournemouth Rayan et en 9 ce sera Cunha, auteur de trois buts durant cette compétition. C’est le vétéran Casemiro qui tiendra le milieu avec Guimaraes et Paqueta. La charnière centrale est composé de Marquinhos et Gabriel. En face, Hajime Moriyasu mise sur un 3-4-2-1. Ueda est seul en pointe et sera alimenté par Doan et Maeda. On retrouve également deux connaissances du championnat de France avec Ito et Nakamura. L’ancien Gunners Tomiyasu est présent dans la défense à trois.

Les compositions officielles :

Lundi 29 juin

Brésil - Japon (19h) sur beIN Sport 1 et M6

Allemagne - Paraguay (22h30) sur beIN Sport 1 et M6

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Mardi 30 juin