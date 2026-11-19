Étincelant à Côme, Nico Paz avait choisi de rejoindre définitivement le club italien, dans lequel il avait été prêté la saison passée, au lieu de rester au Real Madrid. Un choix payant puisque le milieu offensif âgé de 22 ans rayonne sous les ordres de Cesc Fàbregas et est même devenu international avec une Argentine qui le voit comme le successeur de Lionel Messi. Ses prestations avec Côme ne sont pas passées inaperçues du côté de Madrid, puisque le Real Madrid semble enclin à activer sa clause de rachat estimée à 80 millions d’euros, confirme La COPE.

La suite après cette publicité

Selon le média ibérique, le club présidé par Florentino Pérez souhaite rapatrier son ancien joueur, formé à La Fábrica. Pour rappel, cette clause n’est valable que pour l’été prochain. L’été dernier, Côme avait déboursé 60 millions d’euros pour l’acheter aux Madrilènes. Depuis, il a disputé 14 rencontres pour un total de huit réalisations et de six passes décisives, toutes compétitions confondues, et a confirmé son nouveau statut acquis.