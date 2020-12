Manchester City va devoir gérer la frustration de Phil Foden

Phil Foden commence à trouver le temps long. C'est bien beau d'être régulièrement annoncé comme le futur crack titulaire de Manchester City, c'est mieux d'être tous les week-ends sur les terrains. Devenu international anglais le 5 septembre dernier, le milieu de terrain n'a démarré qu'un seul des dix derniers matches de Premier League des Citizens. Et selon le Daily Telegraph, cela commence à l'agacer sérieusement.

Phil Foden serait de plus en plus frustré par la situation. Oui, il joue, mais il a surtout l'impression de jouer les matches qui comptent moins, comme la réception de West Bromwich Albion le 15 décembre dernier ou la Carabao Cup face à Arsenal le 22 décembre. Sa très belle performance ce jour-là n'a pas débouché sur une titularisation le match suivant, où il est entré pour le temps additionnel, face à Newcastle.

Pas récompensé à sa juste valeur ?

Foden aurait donc l'impression de ne pas être récompensé à hauteur de son investissement sur le terrain, et aimerait bien être fixé au milieu de terrain plutôt que sur une aile, où il dépanne parfois. Sous contrat jusqu'en 2024, il n'a pas prévu de mettre la pression lors du prochain mercato, mais il a pu lire que le Real Madrid le surveillait de près. Il attend surtout d'être enfin considéré comme un titulaire à part entière par Pep Guardiola.

Pour l'instant, il est dans les temps de passage de la saison passée en termes de temps de jeu en Premier League (5 titularisations et 5 entrées en jeu après 15 journées, contre 9 titularisations et 14 entrées en jeu la saison passée), et cela dénote donc une absence de progression. Guardiola n'est pas du genre à faire de cadeaux, mais il prend le risque de se mettre à dos l'un des Anglais les plus prometteurs du Royaume.