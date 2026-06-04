OM : une offre arrive pour Mason Greenwood

Mason Greenwood est en train de faire de la concurrence à Julian Alvarez. Depuis quelques semaines, l’Argentin s’impose déjà comme la grande vedette de ce marché des transferts estival 2026. Mais depuis quelques jours, l’Anglais fait de plus en plus parler de lui. La semaine dernière, la presse italienne a révélé que le natif de Bradford a une préférence pour l’AS Roma. Un club qui a avancé ses pions après sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le père du joueur se serait entretenu avec les dirigeants italiens, qui aimeraient régler l’affaire le plus vite possible. Car la concurrence est là.

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Hier, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que d’autres écuries de Serie A pensent aussi à l’ancien joueur de Manchester United. Dans le même temps, la BBC Sport et FotoMaç ont indiqué que plusieurs candidats à la présidence de Fenerbahçe souhaitent enrôler le joueur de 24 ans. Tout cela fait donc les affaires de l’Olympique de Marseille, qui doit réaliser quelques ventes afin de satisfaire la DNCG. Pour Greenwood, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome aimeraient surfer sur sa belle saison (26 buts et 11 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues) et en tirer le meilleur prix.

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La Roma va envoyer sa première proposition

D’autant qu’ils doivent verser 40% du prix de sa revente aux Red Devils. Depuis quelque temps, un montant de 50 M€ (+ bonus) est évoqué. En Italie, certaines publications ont même parlé de 55 M€ voire même plus. Les candidats à la signature de Mason Greenwood sont donc prévenus et parfaitement conscients que les Phocéens veulent obtenir un très gros chèque pour leur joueur. Mais l’AS Roma n’est visiblement pas disposée à mettre le prix demandé. Du moins, pas pour le moment. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport révèlent que la Louve va formuler une première proposition de 40 M€, avec des bonus.

Les négociations ont déjà commencé assurent les deux médias. La GdS précise que les Giallorosso offrent au footballeur un salaire de 4,5 M€ par an. Certains journalistes en Italie ajoutent que la Roma lui propose un contrat jusqu’en 2031 et qu’un accord entre le club et le joueur serait proche. Mais la GdS et le CdS n’ont rien confirmé pour le moment. Toutefois, ils précisent que les bonnes relations entre l’OM et la Louve depuis le transfert de Robinio Vaz ainsi que la présence de Federico Balzaretti, un ancien de la Roma actuellement à Marseille, peuvent aider dans ce dossier jugé prioritaire par Gian Piero Gasperini. Le coach veut Greenwood et a demandé à son club de le recruter le plus vite possible. Pour cela, il faudra satisfaire l’OM.