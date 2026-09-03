Équipe de France : Zaïre-Emery a convoqué Didier Deschamps lors du Mondial 2026

Warren Zaïre-Emery n’a pas hésité à prendre les devants avec Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde 2026 selon L’Équipe. Alors qu’il avait déjà très peu joué avec les Bleus, le milieu du PSG a sollicité un rendez-vous avec le sélectionneur pour comprendre ce qu’il devait faire afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Une démarche inhabituelle pour le discret international français, qui avait vécu difficilement son absence totale de temps de jeu lors de l’Euro 2024. Au Qatar, il ne disputera finalement que 19 minutes face au Maroc en quarts de finale, une situation qui l’a poussé à exprimer directement sa frustration auprès de son sélectionneur.

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Cet épisode illustre surtout la volonté de Zaïre-Emery de ne plus subir son statut chez les Bleus. Le Parisien voulait obtenir des réponses de Deschamps et savoir concrètement ce qu’il devait améliorer pour entrer davantage dans ses plans. Une prise de parole qui tranche avec sa discrétion habituelle, mais qui témoigne aussi de ses ambitions internationales. En club, le joueur continue aujourd’hui d’accepter les missions confiées par Luis Enrique, jusqu’à évoluer latéral gauche, mais cette polyvalence pourrait à terme poser la question de son véritable positionnement et surtout de son statut…