Barça : Ronald Koeman répond à Rudi Garcia et à France Football

Ce mardi, Ronald Koeman s'est présenté face aux médias. L'occasion de passer en revue l'actualité du Barça et elle est riche notamment du côté de la France où les Blaugranas ont été attaqués de toutes parts. Il y a eu d'un côté la une de France Football avec un montage photo de Lionel Messi qui porte le maillot du PSG. Des approches franciliennes qui ne sont pas au goût du coach néerlandais qui avait poussé un coup de gueule après l'appel du pied de Di Maria à la Pulga. Ce qui a fait réagir... Rudi Garcia. «J'ai lu que Ronald Koeman s'était un peu offusqué que le PSG parlait de Lionel Messi au club avant une rencontre de Ligue des champions. Lui ne s'est pas gêné, même après le mercato, de parler de Memphis Depay. Cela s'appelle l'arroseur arrosé».

Le coach du FC Barcelone a donc répondu à Garcia mais également au sujet de la fameuse une de FF, quelques jours avant le huitième de finale aller de l'UEFA Champions League face à Paris. «Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait (la une). S’ils veulent parler de Leo et de son futur, qu'ils parlent. L'entraîneur de Lyon (Rudi Garcia) veut avoir plus de visibilité dans la presse, pour moi ce n'est pas important. Ce que nous devons faire, c'est préparer les matches contre Séville et Alavés, puis mardi nous jouerons en Ligue des Champions et nous verrons».