Une association de journalistes vient au soutien de Vanessa Le Moigne

Depuis son interview avec Édouard Mendy, après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, Vanessa Le Moigne traverse une période très compliquée. La présentatrice de beIN Sports est la cible d’un déferlement de messages insultants, et cela dure déjà depuis plusieurs jours. Sur les réseaux sociaux, la pression constante qu’elle a reçue, l’a poussée à annoncer mercredi qu’elle quitterait le milieu du football à l’issue de la saison. Or, elle n’est pas restée seule dans cette situation, et des épaules sont venues à son secours récemment. L’association « Femmes journalistes de sport » a décidé de lancer une mobilisation collective pour afficher son soutien à la journaliste. Elle a ainsi relayé un message commun sur ses réseaux sociaux, accompagné d’un slogan profond : « la compétence n’a pas de genre ».

Pour elle, le départ de Vanessa Le Moigne n’est pas un cas isolé. Ce cyberharcèlement est trop banalisé, et une grande partie des femmes journalistes subissent ce genre de menaces. Très touchée par cette vague de soutien, Vanessa Le Moigne a déclaré avec honnêteté : « j’ai aussi reçu beaucoup de messages personnels de femmes et d’hommes, de plusieurs rédactions, pas seulement de sport. Et aussi énormément de soutien sur les réseaux. Il y a deux sujets : le sexisme sur les réseaux et le rôle des journalistes. C’est à d’autres de s’en emparer. Ma réaction a été épidermique et je suis convaincue pour plein de raisons. Je ne suis pas en colère mais résignée », a-t-elle conclut.