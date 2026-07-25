Barça : un ouvrier décède sur le chantier du Camp Nou

Un drame s’est produit vendredi sur le chantier de rénovation du Camp Nou. Un ouvrier de 54 ans a perdu la vie alors qu’il travaillait sur le futur stade du FC Barcelone. Selon les premiers éléments relayés par l’AFP, l’homme aurait été percuté par un engin de chantier. Malgré l’intervention des secours, il n’a pas pu être réanimé. une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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Ce drame intervient sur un chantier déjà marqué par plusieurs polémiques ces derniers mois. En novembre dernier, une entreprise intervenant sur le site avait été condamnée pour avoir employé des travailleurs sans papiers, tandis qu’en 2024, une violente bagarre entre plusieurs ouvriers avait fait six blessés. Les travaux du Camp Nou doivent s’achever en 2028 et porter la capacité du stade à 105 000 places.