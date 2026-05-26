PSG-Arsenal : le pronostic d’Unai Emery

Il est M. Ligue Europa. Unai Emery a remporté la 5e C3 de sa carrière d’entraîneur la semaine dernière au terme d’une finale à sens unique entre Aston Villa et Fribourg (3-0). S’il a toujours eu du mal à l’échelon du dessus, en Ligue des Champions, le Basque n’en reste pas moins un technicien très respecté dans le milieu. Il regardera probablement la finale de C1 entre le PSG et Arsenal (samedi 30 mai, 18h) avec beaucoup d’attention, lui qui a dirigé les deux équipes.

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«C’est du 50/50», pronostique le coach de 54 ans auprès de L’Equipe. Il se dit également «tellement heureux pour Nasser al-Khelaïfi» le président parisien «toujours très… très respectueux avec moi», et Marquinhos «un très bon professionnel en tant que joueur, mais aussi un mec fantastique». Il a également une pensée pour Luis Enrique «parce qu’il le mérite aussi».