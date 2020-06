Arsenal : Mesut Özil lâché par Adidas à l'issue de la saison

Entre Mesut Özil et Adidas, c'est (bientôt) fini ! Le média allemand Bild rapporte ce mercredi que le contrat de sponsoring entre le joueur et la marque, qui arrive à échéance à l'issue de la saison, ne sera pas reconduit. Du côté de l'Allemagne, aucune raison n'a été évoquée sur la fin de cette collaboration. Il faut aller en Angleterre pour obtenir quelques précisions à ce sujet. Le Daily Mail rapporte que l'image publique du milieu de terrain d'origine turque en est la cause. En première ligne, sa proximité avec le président turc Recep Tayyip Erdogan qu'il avait choisi comme témoin pour son mariage l'an dernier.

Le conflit entre le joueur d'Arsenal et la Chine pèse également dans la balance alors que le pays asiatique est devenu le marché de diffusion à l'étranger de la Premier League le plus lucratif. Ces mauvaises relations avec la Chine sont nées en décembre dernier, suite à un message de l'Allemand, dans lequel il condamnait la répression de la minorité musulmane dans le pays. Pour ces raisons, le contrat signé en 2013 entre les deux parties pour une somme de 25 M€ s'arrêtera cette année. De plus, Özil est devenu moins attrayant pour la marque aux trois bandes depuis qu'il a pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2018.