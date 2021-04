Super League : la réponse fracassante de Jürgen Klopp à Gary Neville

L’annonce du projet de la Super League a fait réagir beaucoup de monde. Clubs, joueurs, supporters et même anciens joueurs, tous ont montré leur mécontentement. C’est notamment le cas de Gary Neville (46 ans) qui n’avait pas hésité à fracasser les clubs anglais qui ont rejoint le projet. « Je suis dégoûté, vraiment dégoûté par Manchester United et Liverpool. Liverpool, ils prétendent que vous ne marcherez jamais seuls (l’hymne du club You Will Never Walk Alone), les supporters, les gens du club… », avait lancé l’ancienne gloire des Red Devils sur Sky Sports.

À la fin de la rencontre face à Leeds (1-1), Jurgen Klopp (53 ans) est revenu sur cette déclaration. Le technicien allemand n’a visiblement pas du tout apprécié la réaction de Gary Neville et lui a clairement fait savoir. « Il parle de "You'll Never Walk Alone". Pour être honnête, cela devrait déjà être interdit. Parce que nous avons beaucoup de droits de chanter cet hymne, c'est notre hymne et pas le sien et il ne le comprend pas de toute façon. Je comprends tout ce qui se dit et je n'aime pas ça non plus. Mais je ne parle pas des autres clubs comme ça, on peut être émotif, mais j'aimerais que Gary Neville soit dans un siège chaud quelque part et pas partout où il y a le plus d’argent. Il était à Manchester United, à Sky Sports et à d'autres endroits. N'oubliez pas que nous n'avons rien à voir avec cela. Nous sommes dans la même situation que vous, nous avons tous reçu des informations et nous devons continuer à jouer au football. »