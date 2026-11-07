Comment le Real Madrid a cédé aux folles exigences du dossier JJ Gabriel

Le Real Madrid est donc le grand gagnant de la bataille pour enrôler le très jeune (16 ans) JJ Gabriel. Cela fait déjà quelques semaines que la Casa Blanca avait pris le dessus sur les autres clubs européens comme le PSG, mais aussi le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Cette course a poussé à la surenchère, alors que le milieu offensif a tout fait pour quitter Manchester United où il était considéré comme le plus grand espoir du centre de formation. Il avait même été convoqué par Michael Carrick pour participer à la pré-saison.

La suite après cette publicité

Il s’attendait sans doute à obtenir du temps de jeu en équipe première mais il s’est finalement contenté de la réserve. À son grand désarroi. Il y a sans doute autre chose qu’une histoire de temps de jeu sous ce dossier car difficile de garantir des minutes à un joueur particulièrement jeune quand on s’appelle le Real Madrid ou le PSG. MU ne touchera qu’environ 400 000 euros pour sa pépite, en guise d’indemnités de formation. JJ Gabriel n’a jamais signé de contrat professionnel. C’est aussi ce qui a attiré les regards pour un tel phénomène de précocité.

La suite après cette publicité

Un coût global estimé à 15 M€ !

On apprend aujourd’hui dans Sport les raisons pour lesquelles la Casa Blanca a mis la main dessus. Le club de la capitale espagnole a accepté les exigences de la famille. Elles sont considérables pour un joueur de 16 ans seulement. L’opération globale est estimée à 15 M€ entre le salaire, les primes, les commissions et le chèque à verser à MU. Face à de telles sommes, le Bayern Munich et le Barça ont dit non, refusant d’entrer dans ce jeu économique. Même les Red Devils ont préféré se retirer du dossier alors qu’ils avaient un sérieux avantage.

Ce matin, la pépite anglaise pose avec la une de Marca lui étant consacrée. «Puis-je la garder ?» est-il écrit sur le quotidien pro-madrilène. Outre la proposition particulièrement élevée, le Real lui a présenté une feuille de route pour démarrer du Castilla avant de faire le saut vers l’équipe première. Le milieu offensif devrait intégrer l’une des catégories de jeunes en janvier 2027. Enfin, la direction a également pu compter sur le soutien et l’entourage de Jude Bellingham pour le convaincre de signer. Cela a eu son petit effet visiblement.