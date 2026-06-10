Benfica : Andreas Schjelderup, la pépite norvégienne qui va secouer le mercato estival !

Le Benfica Lisbonne a décidé de sortir le grand jeu, mais le temps presse. Considéré aujourd’hui comme l’une des valeurs marchandes les plus élevées de l’effectif du Benfica (estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt), Andreas Schjelderup affole le gratin du football européen. Face à l’intérêt grandissant de plusieurs grosses écuries, la direction du club lisboète a dégainé une offre de prolongation XXL pour blinder son joyau jusqu’en juin 2031.

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Un investissement de 18 millions d’euros sur la table

Actuellement lié au club jusqu’en 2028, l’international norvégien s’est vu proposer un nouveau bail de trois années supplémentaires. Pour le convaincre, Benfica a mis les petits plats dans les grands comme l’annonce ce mardi les trois gros quotidiens sportif portugais A Bola, Record et O Jogo : un investissement total de 18 millions d’euros sur cinq ans, ce qui équivaut à un salaire annuel brut d’environ 3,6 millions d’euros (soit près de 2,5 millions d’euros nets, hors primes). Une proposition qui ferait plus que doubler ses émoluments actuels et le placerait tout en haut de la grille salariale de l’écurie lisboète. Problème pour le Benfica : le joueur et son entourage ont laissé passer la date limite fixée par le club pour répondre à cette offre. Parti rejoindre la sélection de Norvège pour préparer la Coupe du Monde, l’ailier gauche a décidé de geler les discussions, préférant se concentrer sur la compétition internationale pour maximiser sa valeur marchande.

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De "dispensable" en janvier dernier à dynamiteur sous José Mourinho

Le statut de Schjelderup a radicalement changé ces derniers mois. Recruté en janvier 2023 pour un total de 14 millions d’euros (bonus et intermédiation compris) en provenance du FC Nordsjælland, le Norvégien avait d’abord peiné à s’imposer avant d’être prêté dans son ancien club. Mais cette saison, sous la houlette de José Mourinho, le joueur a totalement explosé en seconde partie d’année. Devenu un titulaire indiscutable sur l’aile gauche (capable également d’évoluer à droite), il a bouclé un exercice plein avec 43 matchs disputés, 10 buts inscrits et 7 passes décisives. Ses prestations XXL en Ligue des Champions, notamment un doublé marquant face au Real Madrid lors du dernier match de la phase de ligue, ont définitivement fait changer sa dimension. Alors qu’il était tout proche de s’engager avec le Club Bruges l’hiver dernier pour 8 millions d’euros (un transfert bloqué au dernier moment), il est aujourd’hui devenu intouchable.

L’Europe s’arrache la pépite, Benfica fixe son prix

Cette explosion soudaine n’a pas échappé aux recruteurs du continent. Le profil du virevoltant gaucher est activement suivi par le FC Barcelone, l’AC Milan ainsi que plusieurs grosses écuries de Premier League, dont une aurait fait une offre de contrat similaire à celle de Benfica selon les dernières indiscrétions d’A Bola mercredi matin. Conscient des envies d’ailleurs de son joueur, attiré par un championnat plus compétitif et potentiellement marqué par le départ acté de José Mourinho vers le Real Madrid, Benfica reste serein mais inflexible. Le club portugais possède une clause libératoire XXL fixée à 100 millions d’euros. Si les dirigeants se disent prêts à négocier en cas d’échec des discussions de prolongation, le message envoyé au marché est très clair : Andreas Schjelderup ne partira pas pour moins de 40 millions d’euros. Alors que la Norvège s’apprête à disputer le Mondial, les performances du jeune ailier de 22 ans seront scrutées de très près. Une chose est sûre : si Schjelderup brille sous les projecteurs aux côtés d’Erling Haaland lors de la Coupe du Monde en Amérique, les offres folles risquent d’arriver sur le bureau des dirigeants portugais. Le marché des transferts est prévenu, la Norvège tient un nouveau phénomène.