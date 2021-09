LdC, PSG : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

Tenu en échec par le Club Bruges (1-1) pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a déçu. Et si Ander Herrera a vu un bon match de la part des siens, Presnel Kimpembe a eu une réaction qui semble un peu plus adéquate à la prestation des hommes de Mauricio Pochettino.

« Pour commencer, c’est la Ligue des Champions, c’est le haut niveau. On est tombé face à une belle équipe de Bruges, faut savoir le reconnaitre même si on n’a pas joué notre meilleur foot. Ç’a été un match compliqué. On a quand même pris un point. Le plus important ça reste qu’on n’a pas perdu. Il faut savoir respecter ces équipes-là. Sur le papier, on a l’équipe qu’il faut, mais il faut le démontrer sur le terrain. Cette équipe n’a pas démérité. On va pouvoir bien préparer les matches suivants », a-t-il déclaré au micro de Canal+.