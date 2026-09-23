Christian Eriksen quitte Wolfsbourg

Le 7 juin dernier, Christian Eriksen a été victime d’un problème cardiaque contre l’Ukraine (0-0) qui a conduit à l’arrêt de la rencontre. Un nouveau coup dur pour le milieu offensif déjà victime d’un souci similaire il y a 5 ans durant l’Euro 2020 contre la Finlande (défaite 1-0). Joueur de Wolfsbourg, il a été relégué la saison dernière malgré de belles prestations individuelles (3 buts et 9 passes décisives en 39 matches).

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Christian Eriksen verlässt den VfL. 🤝



Der VfL und Christian haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt. Für ihn ist es aktuell wichtig, näher bei seiner Familie in Dänemark zu sein.



Danke für deine Zeit in Grün-Weiß und alles Gute, Christian!… pic.twitter.com/Gz4suYOz27 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 23, 2026

Malgré son contrat encore actif pour cette saison, il a demandé à rompre son contrat pour rejoindre sa famille au Danemark. «Christian Eriksen quitte le VfL. Le VfL et Christian se sont mis d’accord à l’amiable sur une résiliation anticipée du contrat. Pour lui, il est actuellement important d’être plus près de sa famille au Danemark. Merci pour ton temps en vert et blanc et tout le meilleur, Christian», peut-on lire dans un communiqué des Loups.