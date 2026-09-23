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Christian Eriksen quitte Wolfsbourg

Par Aurélien Macedo
1 min.
Christian Eriksen @Maxppp

Le 7 juin dernier, Christian Eriksen a été victime d’un problème cardiaque contre l’Ukraine (0-0) qui a conduit à l’arrêt de la rencontre. Un nouveau coup dur pour le milieu offensif déjà victime d’un souci similaire il y a 5 ans durant l’Euro 2020 contre la Finlande (défaite 1-0). Joueur de Wolfsbourg, il a été relégué la saison dernière malgré de belles prestations individuelles (3 buts et 9 passes décisives en 39 matches).

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Malgré son contrat encore actif pour cette saison, il a demandé à rompre son contrat pour rejoindre sa famille au Danemark. «Christian Eriksen quitte le VfL. Le VfL et Christian se sont mis d’accord à l’amiable sur une résiliation anticipée du contrat. Pour lui, il est actuellement important d’être plus près de sa famille au Danemark. Merci pour ton temps en vert et blanc et tout le meilleur, Christian», peut-on lire dans un communiqué des Loups.

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