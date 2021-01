Laporta souhaite régler le dossier Messi rapidement

La suite après cette publicité

Alors que les élections à la tête du FC Barcelone ont été reportées au 7 mars prochain, les candidats continuent de présenter leurs projets tour à tour, et de prendre position sur les différents dossiers chauds du club. Aujourd’hui, le favori et ancien président du club, Joan Laporta a donné son avis sur l’actualité du club catalan, et notamment sur le cas Lionel Messi.

« Le Barça doit pouvoir faire une bonne proposition à Messi pour qu'il l'étudie et l'accepte, même si je comprenais toute réponse de la part de Léo. En tout cas il doit connaître la situation du club, c'est urgent. Parce qu'actuellement il est libre de négocier avec un autre club, et le Barça avance sans président. » Dernièrement, la presse espagnole avait déclaré que Messi et son clan décideraient du futur du sextuple Ballon d'Or lorsque le nom du prochain président du Barca serait connu.