Stéphane Richard va être nommé président de l’OM !

Alban Juster n’était là que par intérim à l’OM. Il aura tout de même eu le temps de présenter le nouveau logo de l’OM, qui ne plaît pas à tout le monde. C’est son fait d’armes, lui dont le mandat n’était pas destiné à durer. Il aura aussi offert le répit nécessaire à l’actionnaire pour trouver la personne idoine et prendre la succession de Pablo Longoria, officiellement parti du club le 23 mars dernier.

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Selon les informations de La Provence publiées ce jeudi soir, Frank McCourt a arrêté son choix sur la personne de Stéphane Richard. Âgé de 64 ans, l’ancien président-directeur général d’Orange (jusqu’en 2022) va être nommé à la tête du club comme président délégué. Après plusieurs semaines de discussions et de profils observés et auditionnés, le propriétaire américain devrait très prochainement mettre fin aux spéculations.

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Aux antipodes de Longoria

Il est attendu dès demain (11h) au Vélodrome pour tenir une conférence de presse. Ce sera vraisemblablement l’occasion de présenter le nouvel homme fort du club, qui doit affronter le soir même le FC Metz (21h05) dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. L’opportunité pour lui de sentir le premier accueil des supporters dans un moment compliqué pour l’OM. Son style devrait radicalement changer de Longoria dont presque tout le sépare.

Il est issu d’une génération différente et a travaillé dans des univers très lointains du football. Outre son passage chez Orange, ce diplômé d’HEC Paris fut également directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo puis de Christine Lagarde au ministère de l’Économie et des Finances. Seul son attachement pour Marseille le rapproche de Longoria. Il est d’ailleurs membre du conseil de surveillance du grand port maritime de la cité phocéenne.