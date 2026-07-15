Amical : l’OL s’offre le Servette grâce à un doublé de Corentin Tolisso

Après des victoires qui ont permis de faire le plein de confiance contre Mâcon (5-2) et Saint-Gall (6-3), l’Olympique Lyonnais poursuivait sa préparation ce dimanche avec un autre duel contre un club suisse, le Servette FC. Une rencontre pour laquelle Paulo Fonseca optait pour un 4-3-3 fort séduisant avec les recrues Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup, Kaïl Boudache et Julien Duranville tandis que le jeune Rémi Himbert enchaînait après deux triplés lors des deux premiers matches. Néanmoins, la douche froide arrivait vite pour les Gones puisque Mathis Lambourde servait idéalement Junior Kadile dont la frappe ne laissait aucune chance à Rémy Descamps (1-0, 3e). Sonnés, les Lyonnais avaient du mal à réagir et il fallait attendre une combinaison entre Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo pour que ce dernier délivre un centre-tir qui passait à côté du poteau droit (23e).

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Par la suite et après une pause fraîcheur, les Lyonnais prenaient un peu plus le contrôle et cela allait payer. Sur coup franc, Tyler Morton centrait côté droit vers le point de penalty et trouvait Mohamed Ouédraogo. Sa tête revenait sur Corentin Tolisso qui ne se faisait pas prier pour marquer (1-1, 37e). Au retour des vestiaires, le Servette passait proche de revenir avec une triple parade de Dominik Greif qui sauvait les Lyonnais (53e). Un tournant puisque juste derrière, Julien Duranville mettait sur orbite Kaïl Boudache qui était accroché par Edvinas Gertmonas dans la surface. Le penalty était alors transformé par Corentin Tolisso (2-1, 60e). La dernière demi-heure permettait de faire davantage de changements et l’Olympique Lyonnais a su tenir cette victoire 2-1. Prochain rendez-vous samedi pour les Lyonnais avec un match à 19h contre le Slavia Prague.