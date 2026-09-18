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Ligue 1

RC Lens : un casse-tête de calendrier attend Yannick Cahuzac avec son BEPF

Par Sasha Nahon
1 min.
Yannick Cahuzac @Maxppp

Promu entraîneur principal du RC Lens après le départ de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac va devoir mener de front sa nouvelle fonction et le passage de son Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF). Une situation particulièrement contraignante dans une saison où Lens dispute également la Ligue des champions. Le club a déjà échangé avec la FFF afin d’aménager au mieux son calendrier, puisque le technicien corse devra régulièrement s’absenter plusieurs jours pour suivre sa formation. La prochaine session, organisée à Sochaux pendant la trêve internationale, ne posera pas de difficulté, mais celle du 13 au 15 octobre coïncidera avec la réception du Sporting CP en C1. Cahuzac devrait exceptionnellement être autorisé à suivre les cours en visioconférence le jour du match rapporte L’Équipe.

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Le nouveau numéro 1 lensois doit encore participer à plusieurs sessions réparties jusqu’en mai, auxquelles s’ajouteront une semaine de stage à l’étranger et un mémoire à rendre au printemps. Un autre conflit pourrait notamment apparaître du 16 au 18 février, période correspondant au barrage aller de Ligue des champions si Lens devait y participer. Passer le BEPF tout en travaillant dans un club engagé en C1 n’est pas inédit : Lilian Nalis et Julien Lachuer l’ont notamment fait ces dernières années. Leur situation était toutefois différente puisqu’ils occupaient alors un rôle d’adjoint.

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