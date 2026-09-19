Madagascar : Zacharie Boucher écarté de la sélection pour ses propos datant de 2018

Initialement convoqué avec la sélection malgache pour disputer les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027, Zacharie Boucher (34 ans) ne portera finalement pas le maillot de l’équipe nationale. Mise au fait de ses déclarations tenues en 2018 lorsqu’il ignorait pouvoir représenter les Barea, la fédération a annoncé que le joueur était finalement écarté, après échanges entre les différentes parties.

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« À la suite de la réunion tenue au sein de la Fédération, le sélectionneur a été informé de déclarations publiques attribuées au joueur Zacharie Boucher, dans le cadre d’une interview réalisée il y a plusieurs années, à une époque où celui-ci ignorait encore son éligibilité pour représenter la sélection de Madagascar. Après échanges entre les différentes parties, il a été décidé de ne pas retenir le joueur dans le cadre du prochain rassemblement des Barea », indique le communiqué de la Fédération malgache. Pour rappel, le joueur avait déclaré dans des propos rapportés par Ouest-France et L’Équipe : «je suis Français, je n’ai jamais été Malgache. Je ne sais pas pourquoi tout est sorti comme ça. De mon côté, il n’y a rien. Il n’y a qu’à voir mon passeport. Dessus, c’est écrit "Français". Si le sélectionneur m’appelle, c’est non. En plus, au niveau administratif, je ne peux même pas. Je ne suis pas Malgache. Le maillot de l’équipe de France est important pour moi. Je ne mettrai pas un autre maillot que celui-là.».