CdM 2026 : de nouveaux billets mis en vente jusqu’à la finale

Dans 13 jours, la Coupe du Monde 2026 débarque. Et ce tournoi organisé conjointement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, semble être un pur bonheur pour les fans qui veulent se rendre sur place. En effet, hier encore, un nouveau lot de billets a été mis en vente pour les 104 matchs de la compétition qui auront lieu du 11 juin au 19 juillet.

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Sur la base d’un système standard, premier arrivé premier servi, le site de la FIFA a d’ailleurs vendu énormément de billets. Plus de cinq millions de billets sont déjà partis, sur les plus de sept millions mis en vente, selon les dernières indications du président de la FIFA, Gianni Infantino. Pour rappel, jusqu’au dernier match du tournoi — au MetLife Stadium à New York — les supporters pourront acheter des tickets.