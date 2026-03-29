France, Maroc : Ayyoub Bouaddi entretient le suspens sur son choix

Ayyoub Bouaddi est l’objet de toutes les convoitises. Que ce soit en club, mais également et surtout en sélection puisque le milieu de terrain du LOSC est convoité par la sélection marocaine ainsi que l’équipe de France. Pour le moment, le natif de Senlis est encore avec les Bleuets et s’apprête à disputer la rencontre des U21 face à l’Islande, ce lundi pour le compte des éliminatoires pour l’Euro 2027.

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Interrogé en conférence de presse sur son choix de sélection, Bouaddi n’a pas donné d’indications particulières. « Pour l’instant, je n’ai pas fait de choix. Après, c’est sûr que la sélection, c’est un choix majeur dans une carrière. Je me laisse un peu le temps. Je n’ai pas envie de précipiter les choses, a-t-il indiqué avant d’être relancé sur un possible choix avant la Coupe du Monde 2026. Non, il n’y a pas de timing. C’est un choix qui est personnel, le choix du cœur. Il y a aussi à prendre en compte la famille et ce que les proches souhaitent. Il n’y a pas de pression par rapport à ça. » Français et Marocains vont devoir encore patienter pour connaître son choix définitif.