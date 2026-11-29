Après le match nul du Bayern Munich à Hambourg, le Borussia Dortmund avait l’occasion de prendre quatre points d’avance sur le club munichois. Mais comme souvent, le club de la Ruhr a manqué cette belle opportunité. Pire encore, les ouailles de Niko Kovač se sont inclinés, au Signal Iduna Park, contre le Bayer Leverkusen (1-2), ce dimanche pour le compte de la 11e journée de Bundesliga. Pourtant, Felix Nmecha avait bien lancé les Jaunes et Noirs, dès la 8e minute de jeu. Le milieu international allemand inscrivait alors son sixième but de la saison en championnat, pour mettre le BVB sur de bons rails.

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Mais en seconde période, le Bayer a tout renversé en 12 minutes. D’abord, grâce à Patrik Schik (69e), puis Equi Fernández (80e), pour permettre aux joueurs de Carles Martinez Novell de remporter un quatrième match d’affilée en championnat et de revenir dans la course à la Ligue des Champions. Leverkusen est cinquième, avec le même nombre de points que le RB Leipzig (4e). Deux unités seulement séparent le Bayer du premier, Dortmund.