Equipe de France : Marcus Thuram a marqué des points

Il était la principale nouveauté de ce rassemblement de novembre. Voir le fils de Lilian Thuram endosser le maillot de l'équipe de France était forcément une belle histoire mais celui qui évolue au Borussia Mönchengladbach ne s'est pas contenté de la portée symbolique de sa sélection. Non, Marcus Thuram s'est fait un prénom pour le grand public français, en réalisant deux belles performances avec les Bleus. Contre la Finlande, il a été l'une des rares satisfactions d'une soirée ratée. De nouveau titularisé face à la Suède au Stade de France, après être entré en jeu contre le Portugal, le joueur de 23 ans a fait des ravages dans la défense adverse.

On pense bien sûr à sa passe décisive pour le premier but de Giroud ou à son enchaînement technique dans la surface qui amène le but de Pavard. Moins rapide que les autres ailiers français que sont Mbappé ou Coman, il apporte une densité intéressante dans le jeu français et amène un danger aérien supplémentaire sur les centres des latéraux. Si Deschamps s'amuse de l'expression, on peut dire qu'il a marqué des points durant ce rassemblement, presque aussi décisif que celui de mars, dernier avant la compétition de l'été prochain, l'Euro.

Deschamps ne peut pas être insensible

En conférence de presse, le sélectionneur national a dit tout le bien qu'il a pensé de son nouvel élément. « Ce n'est jamais évident quand on vient pour la 1ère fois. Lui est imperméable. Il n'y a pas de côté émotion, il aime ça, plus le haut niveau est haut, plus il aime. Il a eu du temps de jeu. Il a fait voir ce qu'il est capable de faire avec le ballon, dans sa capacité à percuter. Sur un des buts, il fait un enchaînement de dribbles, que lui peut faire et peut-être pas les autres. C'est bien de faire ce qu'il a fait avec le groupe pour un premier rassemblement. Il y a beaucoup de concurrence, il faut toujours en tirer profit. Et Marcus a fait de bonnes choses avec nous. »

On le sait, Didier Deschamps regarde avec attention le comportement des petits nouveaux à Clairefontaine et il estime que chaque opportunité doit être saisie si l'on veut prétendre à une place pour les compétitions internationales. Marcus Thuram a donc fait une excellente opération en vue de l'Euro 2021, alors que des éléments comme Fekir ou Aouar n'ont pas pu, ou eu l'occasion, de donner satisfaction précédemment. Il propose aussi un profil différent qui offre au sélectionneur des possibilités nouvelles. De cela aussi, Deschamps est friand. Et même s'il ne le dira pas avant la liste des 23 pour les prochaines échéances, il y a fort à parier que Thuram l'ait convaincu de miser sur lui.