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Angleterre : le gros coup de gueule de Kyle Walker après l’absence de Trent Alexander-Arnold

Par Allan Brevi
1 min.
Kyle Walker @Maxppp

La non-sélection de Trent Alexander-Arnold pour la Coupe du Monde 2026 continue de provoquer de vives réactions en Angleterre. Écarté par Thomas Tuchel malgré son statut de joueur important du Real Madrid, le latéral droit figure parmi les grandes surprises de la liste finale, au même titre que d’autres absents notables comme Phil Foden, Harry Maguire ou encore Cole Palmer. Une décision qui fait débat outre-Manche, tant le profil du défenseur de 27 ans reste considéré comme l’un des plus créatifs à son poste sur la scène internationale.

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Invité à réagir, Kyle Walker n’a pas caché son incompréhension et a pris position avec fermeté en faveur de son compatriote. Dans des propos relayés par AS, le défenseur anglais de 35 ans a estimé que cette absence était difficilement compréhensible, déclarant notamment : « que ce soit un joueur du Real Madrid et qu’il ne soit pas en sélection, c’est quelque chose d’inaudible. On parle toujours de ce qu’il fait mal, mais parlons de ce qu’il fait bien. Probablement l’un des meilleurs au monde pour ses passes, ses centres et sa qualité de jeu. Ne pas le voir dans la liste, c’est une folie ». Un véritable coup de gueule de Walker, qui défend l’impact offensif et la qualité technique de son ancien coéquipier en sélection.

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