LdC : cinq joueurs de Monaco, de l’OM et du PSG sont menacés

Ce mercredi, la 8e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions a lieu. Les 36 équipes engagées vont tenter de se qualifier et les trois clubs français, à savoir l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain jouent gros. Les deux premiers doivent valider une qualification pour les barrages tandis que les Franciliens essayeront de rester dans le top 8 pour filer en huitièmes de finale.

La fin de la phase de Ligue permettra aussi de remettre à zéro le compteur des cartons jaunes. Pour cela, il faudra éviter d’être sanctionné ce soir et ils sont 65 joueurs ou coachs à être dans la situation. Pour le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes manquera un huitième de finale aller (ou le barrage aller) s’il est averti contre Newcastle. Du côté de l’Olympique de Marseille qui se déplace à Bruges, Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi sont menacés, tout comme le coach Roberto De Zerbi. Enfin, l’AS Monaco dispose de deux éléments sous risque d’une suspension avec Mohammed Salisu et Aleksandr Golovin. Blessé longue durée, le premier n’est toutefois pas vraiment concerné.