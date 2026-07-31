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Ligue 1

Lens : une grosse tendance se dégage pour le futur capitaine

Par Jordan Pardon
1 min.
Florian Thauvin @Maxppp

Grand artisan de la saison dernière historique réalisée par le RC Lens, Florian Thauvin pourrait encore gagner en responsabilités dans son club. S’il n’avait pas attendu d’être capitaine pour s’affirmer comme un leader dans le vestiaire, l’international tricolore (13 sélections, 2 buts) serait le favori pour hériter du brassard cette saison sous les ordres de Dino Toppmöller.

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« Je pense à lui pour être capitaine, comme quelques autres joueurs aussi, confiait Toppmöller à L’Équipe ce jeudi "dans un sourire qui en disait long". Je ne vais pas parler publiquement de ça, car je dois d’abord arrêter mon choix et l’annoncer à mes joueurs. Flo, c’est un joueur très important pour moi, qui a joué au très haut niveau et qui a une importance dans notre groupe, avec son jeu, son intelligence de jeu, sa technique et sa personnalité. Qu’il porte le brassard ou non, c’est toujours un joueur qui prend ses responsabilités. » Le coach allemand l’a d’ailleurs plusieurs fois nommé capitaine sur les matches amicaux.

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