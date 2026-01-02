Metz : les mots déchirants de l’agent de Tahirys Dos Santos, brûlé dans l’incendie en Suisse

Au micro de RMC, l’agent de Tahirys Dos Santos, Christophe Hutteau, revient sur les circonstances qui ont conduit le jeune joueur du FC Metz à se trouver en Suisse lors du tragique incendie de Crans-Montana. « Je savais que Tahirys passait ses vacances à Crans-Montana, il était chez des amis qui possèdent un chalet. Le 31 décembre au matin, il m’a appelé pour me dire qu’il travaillait dur physiquement, que l’objectif de la seconde partie de saison était d’intégrer définitivement le groupe professionnel, qu’il faisait tout ce qu’il fallait pour revenir en grande forme. »

La suite après cette publicité

Pour son agent, la situation est particulièrement cruelle avec les solides objectifs personnels que s’était fixé le jeune défenseur de 19 ans pour la seconde partie de saison « C’est un garçon de 19 ans, en pleine force de l’âge, qui venait de faire sa première apparition dans le groupe pro en Coupe de France. Tout s’enchaînait magnifiquement bien et ça venait récompenser un grand professionnalisme de sa part. Il y a comme un sentiment d’injustice. »