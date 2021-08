OL : le point médical avant Angers

Après son match nul face à Brest dimanche dernier (1-1) au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais tentera de lancer sa saison dimanche à Angers (13 heures). Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur rhodanien Peter Bosz a effectué un petit point sur les forces en présence avant le déplacement au stade Raymond Kopa.

« Paqueta n'a qu'une semaine de plus mais est déjà beaucoup mieux que la semaine dernière. Maxwel a eu deux entraînements avec le groupe, je vais regarder sa réaction aujourd'hui, et il faut parler avec le docteur. Bruno est là, donc ça me donne une option de plus au milieu. Jason a eu des douleurs à la poitrine, mais ça va de mieux en mieux chaque jour. Mais ce sont des joueurs qui ne sont pas à 100%, » a ainsi confié le technicien néerlandais. L'incertitude demeure donc sur la présence de Cornet et Denayer notamment à Angers dimanche...