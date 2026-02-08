Ligue 1 : Le Havre s’offre le scalp de Strasbourg, Auxerre et le Paris FC se neutralisent, Toulouse chute à Angers

En attendant le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, la 21e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec trois rencontres programmées à 17h15. Au stade Océane, Le Havre (15e) recevait Strasbourg (7e), toujours à la lutte pour les places européennes. Séduisants en début de match, les Normands - portés par un très bon Sofiane Boufal, passeur décisif, un collectif soudé et le premier but en professionnel de Stephan Zagadou - prenaient l’avantage (1-0, 26e). Surpris, le RCSA sombrait un peu plus dans la foulée. Coupable d’un léger accrochage sur Soumaré, Doukouré voyait rouge et laissait ses partenaires à dix.

En bonne posture, le HAC allait pourtant relancer les visiteurs. Sur une mauvaise relance de Zagadou, Godo surgissait et remettait les deux formations à hauteur (1-1, 36e). Juste avant la pause, Soumaré pensait bien redonner l’avantage aux Ciel et Marine, mais Penders sortait le grand jeu (41). Au retour des vestiaires, le HAC repartait à l’attaque et allait logiquement être récompensé. Servi dos au jeu par Gourna-Douath, Soumaré, en déséquilibre, enchaînait avec un magnifique contrôle orienté et une frappe enroulée dans le petit filet opposé (2-1, 54e). Dans la dernière demi-heure, les Havrais tenaient bon et s’offraient une victoire de prestige.

Le Havre fait la belle opération

Avec ce succès, le club doyen remonte au 13e rang et fait une très belle opération dans la course au maintien. Dans les autres rencontres de l’après-midi, l’AJ Auxerre (17e) accueillait le Paris FC (14e). Une affiche de tous les dangers qui tardait à se décanter. Malgré la présence de Ciro Immobile à la pointe de l’attaque et une domination globale, les Franciliens butaient sur la défense auxerroise et se faisaient même quelques frayeurs sur des maladresses défensives. Après la pause, l’AJA se réveillait. Sinayoko se signalait (46e, 56e) mais le tableau d’affichage n’évoluait pas.

Si Stéphane Gilli lançait Luca Koleosho, locaux et visiteurs ne parvenaient à se détacher. La plus grosse occasion de la rencontre était pour Ikoné, bien lancé par Immobile, qui a finalement perdu son duel contre Léon. Score final : 0-0. Un résultat qui n’arrange personne puisque le Paris FC chute à la 15e place alors que l’AJ Auxerre reste bloqué à une inquiétante 16e place. Enfin, sur la pelouse d’Angers, Toulouse s’est incliné sur le fil (0-1). Malgré une domination assez nette sur l’ensemble des 90 minutes, les Violets n’ont jamais trouvé la faille, butant sur une défense angevine rigoureuse et un Koffi inspiré. Dans les derniers instants, Angers a finalement fait la différence grâce à une réalisation splendide de Raolisoa, auteur d’un lob magnifique aux 40 mètres. Au classement, le TFC est 8e avec une petite longueur d’avance sur le SCO, 9e.

Les résultats du multiplex de 17h15

Le Havre 2-1 Strasbourg : Zagadou (26e) et Soumaré (54e) / Godo (36e)

Auxerre 0-0 Paris FC

Angers 1-0 Toulouse : Raolisoa (89e)