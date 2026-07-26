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PSG : Bradley Barcola donne sa préférence à Liverpool

Par Santi Aouna - Valentin Feuillette
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp

Selon nos informations, Bradley Barcola a déjà une préférence très claire pour la suite de sa carrière si son aventure au Paris Saint-Germain devait prendre fin cet été. L’international français donne sa priorité à Liverpool, un club dont le projet sportif séduit particulièrement l’ancien Lyonnais. Alors que son refus de prolonger son contrat a rebattu les cartes de son avenir, les Reds apparaissent aujourd’hui comme sa destination privilégiée.

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Toujours d’après nos indiscrétions, des discussions ont déjà eu lieu entre le Paris Saint-Germain et Liverpool afin d’évoquer les contours d’une éventuelle opération. Aucun accord n’a encore été trouvé à ce stade et plusieurs paramètres restent à régler, mais le dossier est bel et bien lancé. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir de Bradley Barcola, désormais au cœur de l’un des plus gros feuilletons de cette fin de mercato.

Pub. le - MAJ le
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