PSG : Lucas Chevalier l’a mauvaise

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un proverbe particulièrement vrai à Paris en ce moment lorsque l’on évoque le poste de gardien. Effectivement, Matvey Safonov semblait avoir pris l’ascendant sur Lucas Chevalier lors des derniers matchs de l’année civile 2025, étant préféré au Français par Luis Enrique lors des matchs contre Rennes en Ligue 1, face à l’Athletic en Ligue des Champions, contre Metz en Ligue 1 et lors de la finale de la Coupe Intercontinale.

Mais le portier russe s’est fracturé la main contre Flamengo, et on parle déjà d’une absence de 5 à 6 semaines, soit un retour lors des premières semaines du mois de février. Même si le PSG compte aussi sur Renato Martin, titularisé en Coupe de France, tout indique que Lucas Chevalier sera titulaire lors des prochains matchs du club de la capitale. Il aura donc l’occasion de se (re)montrer face au Paris FC dès ce soir, mais aussi lors du Trophée des Champions contre l’OM en milieu de semaine, face à Lille en Ligue 1 et lors des deux matchs de Ligue des Champions contre le Sporting et Newcastle.

Chevalier ne comprend pas les critiques

L’ancien portier du LOSC sait qu’il joue gros, puisque s’il n’est pas convaincant lors des matchs en question, les choses pourraient clairement se compliquer pour lui, qui n’a déjà pas connu un début d’aventure parisienne particulièrement facile. Le quotidien L’Equipe fait d’ailleurs un point sur sa situation, et indique que son statut n’est pas remis en cause par le staff parisien.

En revanche, on apprend que, même s’il ne s’est pas manifesté dans ce sens en interne, il n’a pas apprécié d’avoir été sur le banc lors des derniers matchs de l’année 2025. Le journal précise aussi que le portier de 24 ans se sent bien à Paris, mais il ne s’attendait pas à ce que l’environnement autour du club parisien soit si compliqué. Tout comme il estime que les critiques à son égard sont trop virulentes, et donc peut-être un peu injustes. Ces prochains matchs seront donc l’opportunité idéale de prouver, aux supporters parisiens et aux observateurs, que le costume de gardien du PSG n’est pas trop grand pour lui.