Ballon d'Or 2022 : Didier Deschamps encense Karim Benzema

La suite après cette publicité

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps était présent à la cérémonie du ballon d'Or lundi 17 octobre dernier, pour voir son attaquant en sélection Karim Benzema (34 ans) sacré pour la première fois. Interrogé dans un sujet de l'émission Téléfoot de ce dimanche, "DD" est évidemment content pour KB9.

« En remportant ce Ballon d'Or, il entre un peu plus dans l'histoire. En tant que Français, c'est un Ballon d'Or de plus. C'est très bien pour l'ensemble du football français », raconte le champion du monde 1998 et ancien coach de l'Olympique de Marseille.