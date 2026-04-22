L’OL a pris une grande décision pour l’avenir de son centre de formation

L’histoire de l’Olympique Lyonnais est indissociable de son centre de formation, longtemps considéré comme l’un des piliers de sa réussite sportive et identitaire. Pendant des décennies, le club rhodanien a bâti sa réputation sur une philosophie claire mêlant excellence technique, culture du jeu et transmission de valeurs humaines fortes. Classée parmi les toutes meilleures académies européennes, l’OL Academy a même occupé durablement le podium continental, rivalisant avec des institutions comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Cette reconnaissance ne doit rien au hasard, mais à un modèle profondément enraciné dans le tissu local et régional, nourri par un réseau dense de clubs partenaires et par une capacité rare à détecter et accompagner les talents. La réussite lyonnaise s’est ainsi construite sur un vivier constant de jeunes joueurs capables d’alimenter à la fois l’équipe première et les plus grands clubs européens.

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Ce savoir-faire s’est incarné à travers des générations dorées, symbolisées par des noms devenus emblématiques du football français et international. Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Nabil Fekir, Samuel Umtiti ou encore Alexandre Lacazette illustrent parfaitement cette capacité à faire éclore des talents d’exception. Plus récemment encore, des profils comme Rémi Himbert, Khalis Merah, Mathys De Carvalho ou Steeve Kango, qui ont intérgé durablement la rotation de Paulo Fonseca cette saison, témoignent de la vitalité persistante de la formation lyonnaise, malgré un contexte devenu plus complexe. Car derrière ces promesses, la réalité des dernières années a été marquée par un net déclassement. Résultats en berne chez les jeunes, instabilité structurelle et perte d’identité ont progressivement éloigné l’académie de son statut de référence. L’OL, autrefois intouchable dans les catégories de jeunes, a vu son avance fondre, au point de devenir un centre de formation parmi d’autres, loin de son aura passée.

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Retrouver l’ADN lyonnais

Face à ce constat, la direction lyonnaise a décidé d’engager une véritable révolution en s’appuyant sur ses racines. La mise en place d’un conseil des sages exceptionnel marque un tournant stratégique fort, pensé comme un retour à l’essence même du modèle lyonnais. Sous l’impulsion de figures historiques comme Gérard Bonneau et Armand Garrido, le club entend reconstruire son identité en s’appuyant sur ceux qui ont façonné ses plus grandes réussites. Ce choix traduit une volonté claire de réinjecter des têtes pensantes bien connues, du lien humain et une connaissance fine du territoire dans un système qui en manquait cruellement. Comme le souligne Le Progrès, cette initiative vise à reconnecter l’académie avec son ADN, en redonnant un rôle central aux éducateurs issus du sérail et en réhabilitant une approche plus intuitive et ancrée dans le terrain. «On devrait travailler de nouveau sur la post-formation, les 16-17 ans, alors que la préformation fonctionne bien. Christian Bassila veut que l’on retrouve cet ADN, avec une Académie comptant des entraîneurs anciens joueurs, associés à des éducateurs de la région. Avec Armand, c’est un superbe retour aux sources pour nous, une belle manière de boucler la boucle dans un club qui compte tant pour nous. On vient pour collaborer aux belles idées de Christian Bassila, lui apporter notre vision sur le recrutement et la formation», explique Bonneau qui nous avait d’ailleurs accordé un entretien exclusif cette saison.

Cette reconstruction ne se limite pas à un simple ajustement organisationnel, mais s’inscrit dans une ambition plus large de renaissance. L’OL veut redevenir une référence, non seulement en France mais aussi sur la scène européenne, en retrouvant cette capacité unique à former des joueurs complets et à forte valeur ajoutée. «Avec Armand (Garrido), nous sommes un peu les enfants de José Broissart, Alain Thiry, Gérard Drevet. Et on a un héritage à transmettre», ajoute Bonneau. Le conseil des sages apparaît ainsi comme le symbole d’un nouveau départ, où tradition et modernité devront cohabiter intelligemment. En ce sens, l’académie lyonnaise, qui avait un temps bien faillu être vendue par John Textor, est prête à repartir de l’avant en recréant un écosystème cohérent, stable et inspirant pour les jeunes talents, tout en réaffirmant une identité forte. Dans un football de plus en plus mondialisé et concurrentiel, Lyon fait le pari que son avenir passera, comme par le passé, par la force de sa formation, à l’heure où des problèmes économiques pourraient encore frapper en interne. Une manière de boucler la boucle, mais surtout de préparer le retour au premier plan.