Crystal Palace : Glasner confirme l’absence d’opération pour Mateta

Blessé depuis plusieurs semaines, Jean-Philippe Mateta a connu un mois de janvier difficile avec notamment un transfert avorté à l’AC Milan durant les dernières heures du mercato. Touché au genou, l’avant-centre de Crystal Palace devait initialement être opéré. Finalement, ce ne sera pas le cas. De passage en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception de Burnley en championnat, Oliver Glasner a confirmé les derniers échos autour de la décision du Français.

« Heureusement, il n’aura pas besoin d’être opéré (au genou). La blessure n’est pas aussi grave que nous le craignions, et nous pensons donc, tout comme plusieurs spécialistes et médecins, que nous pouvons traiter son genou sans recourir à la chirurgie. Il sera absent pendant un certain temps, mais il n’a pas besoin d’être opéré, ce qui est très positif, donc j’espère qu’il sera bientôt de retour…, a indiqué le technicien autrichien. C’est lui qui a pris la décision finale en accord avec le staff médical et les avis des spécialistes. Il va suivre la prochaine étape de sa rééducation ici, au centre d’entraînement, et il veut revenir le plus vite possible. C’est son état d’esprit, et je pense que c’est la meilleure chose qu’il puisse faire. »