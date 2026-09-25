L’OM annonce une sérieuse blessure pour Derek Cornelius

La grosse blessure était redoutée, elle est désormais confirmée. Hier, la sélection canadienne annonçait que Derek Cornelius avait été admis à l’hôpital à la suite de l’entraînement après avoir été touché « au bas du corps ». Son sélectionneur a par la suite précisé « qu’il s’était fait mal au niveau de la hanche », après un contact avec Jonathan David. Ce soir, c’est l’Olympique de Marseille qui a confirmé la mauvaise nouvelle, annonçant une «sérieuse blessure» pour son défenseur.

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« Actuellement avec la sélection canadienne à l’occasion de cette trêve internationale, Derek a été victime d’une sérieuse blessure à la hanche lors d’un entraînement. Les staffs médicaux de la sélection canadienne et de l’Olympique de Marseille sont en contact étroit et échangent très régulièrement afin de suivre avec la plus grande attention l’évolution de son état de santé. La nature de sa blessure laisse d’ores et déjà envisager une période d’indisponibilité importante. Le club communiquera davantage sur sa situation dès que les éléments médicaux permettront d’en préciser les contours. L’ensemble de l’Olympique de Marseille tient à témoigner tout son soutien à Derek et lui souhaite un prompt et complet rétablissement. Le club restera pleinement à ses côtés et l’accompagnera à chaque étape de sa convalescence. »