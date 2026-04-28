OM : Jérôme Rothen s’en prend à Himad Abdelli

« Tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père, il n’y a pas que moi qui suis entré ». C’est ce qu’a, selon nos informations, lancé Himad Abdelli à Habib Beye dans le vestiaire marseillais après le match 1-1 contre l’OGC Nice dimanche soir. Des tensions évidentes dans le vestiaire donc, et Jérôme Rothen a souhaité donner son avis sur ce sujet dans son émission Rothen s’enflamme.

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« T’imagines Abdelli, il y a quelques mois il jouait à Angers. Il vient d’arriver à Marseille, normalement il doit avoir des étoiles dans les yeux. Mais en très peu de temps, parce que le mec ne joue pas, parce qu’il n’accepte pas les reproches… On a vu l’entrée d’Abdelli, c’est insuffisant. Il n’accepte pas les reproches de son entraîneur, mais où on va ? », s’est emporté l’ancien du PSG sur RMC Sport.