Anderlecht pousse pour Nathan Ngoumou

Nathan Ngoumou au rebond. Victime d’une rupture du tendon d’Achille au printemps 2025, l’ailier du Borussia Mönchengladbach est pleinement remis depuis le mois de mars et revient bien. A un an de la fin de son contrat avec le club allemand, il suscite d’ailleurs un vif intérêt d’Anderlecht.

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Selon nos informations, le club belge s’est rapproché de son homologue pour connaître ses conditions quant à une vente du joueur de 26 ans. L’ancien Toulousain conserve une belle cote sur le marché car les Mauves ne sont pas les seuls sur ce dossier. Gladbach l’a recruté du TFC pour 8 M€ à l’été 2022.