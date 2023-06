Une terrible affaire de trafic d’êtres humains secoue le Portugal

Le Portugal est sous le choc. Quarante-sept jeunes footballeurs, dont trente-six mineurs, ont, en effet, été secourus par la police portugaise lors d’un coup de filet lancé lundi contre un réseau de trafic d’êtres humains lié à un centre de formation du nord du Portugal. Une information dévoilée par l’AFP qui précise que les victimes, originaires de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, ont été placées dans des institutions sous la protection de l’Etat.

À noter que dans le cadre de cette opération nommée El Dourado, deux Portugais et cinq sociétés ont été mis en examen. Parmi les personnes interpellées, on retrouve notamment Mario Costa, un des responsables de l’académie Bsports et président de l’assemblée générale de la ligue de football portugaise, poste duquel il a d’ailleurs démissionné mercredi, affirmant par ailleurs n’avoir commis aucune illégalité. De son côté, le secrétaire d’État à la Jeunesse et aux sports, Joao Paulo Correia, a affirmé que le gouvernement allait «prendre des mesures» pour lutter contre ce type de trafic d’être humains…

