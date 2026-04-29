Atlético de Madrid - Arsenal : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la suite des demi-finales de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré choc entre l’Atlético de Madrid et Arsenal. À domicile, les Colchoneros s’organisent dans un 4-4-2 avec Jan Oblak qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko et Matteo Ruggeri en défense. Johnny Cardoso et Koke composent l’entrejeu avec Giuliano Simeone et Ademola Lookman sur les ailes. En pointe, Julian Alvarez est accompagné par Antoine Griezmann.

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De leur côté, les Gunners s’articulent dans un 4-2-3-1 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Piero Hincapié. Le milieu de terrain est assuré par Martin Zubimendi et Declan Rice. Devant, Viktor Gyökeres est soutenu par Noni Madueke, Martin Ødegaard et Gabriel Martinelli.

Les compositions

Atlético de Madrid :

Arsenal :

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