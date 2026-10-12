Chelsea : Roman Abramovich a un nouveau gros problème en Angleterre

Une enquête de la BBC et du Bureau of Investigative Journalism révèle que des documents auraient été falsifiés pour dissimuler une partie de la fortune de Roman Abramovich et lui permettre d’échapper à l’impôt. Selon les documents obtenus par les médias, Deloitte, l’un des plus grands cabinets d’audit au monde, aurait notamment validé en 2006 des comptes faisant disparaître 672 millions de dollars d’actifs appartenant à une société chypriote de l’oligarque russe, dont des manoirs, des jets privés et des superyachts. Des documents antidatés auraient également servi à dissimuler une fortune de plus de 10 milliards de dollars et à réduire les sommes imposables à Chypre. Un spécialiste du droit financier cité par la BBC estime que les éléments réunis correspondent à une fraude fiscale manifeste.

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Les avocats de l’ancien propriétaire de Chelsea, qui avait racheté le club londonien en 2003 avant de le céder en 2022 sous la pression des sanctions britanniques consécutives à l’invasion russe de l’Ukraine, démentent toute fraude fiscale et toute dissimulation volontaire de sa fortune. Ils assurent qu’aucun élément ne démontre qu’Abramovich connaissait ou avait autorisé la falsification des documents, soulignant qu’il était légitime de s’appuyer sur les conseils de professionnels. De son côté, Deloitte Chypre affirme agir dans le respect des lois applicables et indique ne pas pouvoir commenter précisément des accusations portant sur des documents vieux de plus de vingt ans. Cette enquête intervient alors que 5,4 milliards de livres sterling d’actifs liés à l’oligarque restent gelés à Jersey, où une enquête pénale est ouverte depuis quatre ans.