Le Barça se lance dans l’opération Anthony Gordon, contacts établis entre l’AC Milan et un grand coach de Premier League

Le Barça a flashé sur Gordon

Le mercato du Barça part dans tous les sens. Mundo Deportivo révèle des avancées entre le club catalan et Anthony Gordon. La direction barcelonaise a négocié en direct pour l’attaquant anglais. Courtisé par le Bayern Munich et Liverpool, l’ailier de 25 ans donne sa priorité absolue au FC Barcelone et au projet d’Hansi Flick. Valorisé entre 85 et 90 millions d’euros par Newcastle, l’international anglais est prêt à faire des concessions financières pour fouler la pelouse du Spotify Camp Nou. Capable d’évoluer à gauche pour relayer un Raphinha souvent blessé, mais aussi dans l’axe pour pallier le départ de Robert Lewandowski, le couteau suisse des Magpies et ses 17 buts cette saison, est espéré rapidement en Catalogne afin de sécuriser l’attaque avant de cibler un pur numéro 9.

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Zlatan Ibrahimovic a trouvé son futur coach

En Italie désormais, la grande interrogation est celle du prochain coach de l’AC Milan. Le club italien a viré presque tout son board, dont Massimiliano Allegri, l’entraîneur. Et désormais, Zlatan Ibrahimovic se tourne vers Andoni Iraola. Les contacts ont été intensifiés à Londres où un contrat de deux ou trois ans, avec un salaire de 3 millions d’euros par an, l’attend en cas de qualification pour la Ligue des Champions. De son côté, Il Giornale évoque une offre de 4 millions d’euros par an jusqu’en 2029. Le technicien espagnol, qui sort d’une saison historique à la 6e place de Premier League avec Bournemouth, est la priorité des Rossoneri pour succéder à Massimiliano Allegri, malgré la concurrence de Crystal Palace et les réticences de sa famille à quitter l’Angleterre.

L’Angleterre à fond derrière Crystal Palace !

C’est le match qui fait vibrer les médias anglais aujourd’hui, Rayo Vallecano face à Crystal Palace, la finale de Ligue Conférence. “Soyez audacieux, les aigles”, titre le Daily Mirror, qui donne un peu de courage aux hommes d’Oliver Glasner. C’est d’ailleurs son dernier match à la tête du club anglais. Privé de Ligue Europa cette saison à cause des règles de l’UEFA sur la multipropriété, liée à John Textor et Lyon, le club londonien vise le titre pour valider son billet pour la prochaine C3. Au passage, en cas de victoire de Crystal Palace ce soir contre le Rayo, cela ferait un doublé européen après le succès d’Aston Villa en Ligue Europa. En attendant éventuellement celui d’Arsenal en Ligue des Champions…