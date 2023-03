Ligue des Champions : Chelsea à deux doigts de tout perdre

La suite après cette publicité

S’il y a bien un club qui a la pression dans ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, c’est Chelsea. Passé son pavillon américain depuis le départ forcé de Roman Abramovich, le club londonien pensait effacer ce triste épisode en revenant sur le devant de la scène grâce aux 617 M€ dépensés par son nouveau boss, Todd Boehly, depuis le début de la saison. Or, c’est un échec. Et demain, les Blues peuvent même voir leur saison 2022/2023 être sérieusement compromise.

Défaits 1-0 par le Borussia Dortmund en Allemagne, les hommes de Graham Potter doivent l’emporter au moins 2-0 à Stamford Bridge s’ils veulent voir les quarts. Dans le cas contraire, les semaines s’annoncent très sombres, surtout pour Graham Potter. Déjà sur la sellette, le Britannique sait que son équipe joue tout dans cette Ligue des Champions. Sorti des coupes nationales, dixième du classement de Premier League à onze points de la quatrième place, Chelsea n’est pas à l’abri de vivre une saison 2023/2024 sans coupe d’Europe.

À lire

Premier League : Arsenal revient de loin contre Bournemouth, Chelsea retrouve la victoire, Tottenham chute à Wolverhampton

Des signaux positifs

Vous l’aurez compris, il reste encore du chemin à parcourir en Ligue des Champions, mais les Blues ne peuvent se permettre d’être éliminés aussi tôt. À domicile, les Londoniens devront toutefois réaliser l’exploit sans Thiago Silva, César Azpilicueta, Edouard Mendy ni Armando Broja, blessés. Mason Mount est suspendu, tandis que N’Golo Kanté, qui a repris l’entraînement, est encore trop juste et que Christian Pulisic fait tout juste son retour de blessure après deux mois d’absence. Mais il n’y a pas que de mauvaises nouvelles. Sur le terrain, Chelsea a retrouvé le goût de la victoire après son succès contre Leeds (1-0). Cela faisait six matches que les Blues n’avaient pas gagné.

La suite après cette publicité

Cette victoire peut-elle servir de déclic ? Il est encore trop tôt pour le dire, d’autant que les champions d’Europe, qui doit marquer deux buts au BVB, restent sur une piètre série. Depuis le début de l’année 2023, les Londoniens n’ont inscrit que cinq buts en douze matches, toutes compétitions confondues. Un bilan catastrophique pour lequel l’Allemand Kai Havertz a été très critiqué. « Je pense que nous devons mieux attaquer en tant qu’équipe et c’est ma responsabilité. C’est trop facile de se focaliser sur quelques joueurs et de les blâmer. C’est un collectif, nous devons créer plus, faire mieux et cela commence par moi, j’aide l’équipe à se procurer plus d’occasions, plus d’occasions, parce qu’alors, je ne doute pas de la qualité des joueurs », a confié Graham Potter pour défendre son joueur.

Pour espérer retrouver de l’efficacité, le coach des Blues a d’ailleurs deux options. La première, c’est la montée en puissance d’un habitué des grands rendez-vous européens, Raheem Sterling. « Son record de buts marqués en Ligue des Champions parle de lui-même. C’est un joueur expérimenté qui a fait ses preuves dans cette compétition. Il est toujours en train de se renforcer à cause de son problème aux ischio-jambiers, il devient de plus en plus fort chaque minute, c’est pourquoi nous l’avons fait sortir pour être sûrs qu’il soit prêt pour mardi. » Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Potter tente de dédramatiser

Avec un retour à une défense à trois, ce nouveau système est pile ce qu’il faut pour mettre en valeur les deux flèches Ben Chilwell et Reece James, préservé ce week-end pour le choc contre Leeds. Un changement tactique dont s’est félicité un Potter encore très prudent. « Évidemment, ça n’a pas été aussi simple que ça en a l’air parce que nous avons eu des gens qui nous ont quittés régulièrement, ce qui a rendu difficile la constance dont nous avons besoin et que nous voulons. J’ai trouvé que nous avions un bon équilibre. Nous avons été meilleurs en termes d’attaque, certainement en première période. Et c’est quelque chose que nous devons améliorer. » Positif, Potter est conscient du chemin qu’il reste à parcourir pour que son équipe retrouve son éclat.

Pas besoin donc de se mettre une pression supplémentaire en faisant du match de demain la rencontre la plus décisive de la saison. « Je n’ai pas tendance à voir ça de cette manière. J’ai tendance à me concentrer sur le prochain match. Nous connaissons la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est d’améliorer nos résultats. C’est ma responsabilité. Ils n’ont pas été assez bons, c’est sur quoi je me concentre maintenant. Il y a du soutien et, bien sûr, j’ai parlé avec les propriétaires. Mais je ne vais pas me cacher derrière ça. Nos résultats n’ont pas été assez bons et j’en suis responsable. L’esprit est là dans l’équipe, l’esprit est là dans le staff. L’esprit est là en moi, mais comme je l’ai dit l’autre semaine, parler est une chose, mais nous devons le faire sur le terrain. » Réponse demain soir à partir de 21h.