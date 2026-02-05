TF1 ne diffusera aucun match de la Coupe du Monde 2026

M6 conservera bien ses 54 matchs lors de la prochaine Coupe du Monde. Comme évoqué par L’Équipe, le diffuseur historique TF1 ne retransmettra aucune rencontre lors de cette édition 2026. Depuis plusieurs semaines, M6 avait pourtant laissé la porte ouverte à l’idée de revendre 10 à 15 matchs pour près de 120 millions d’euros.

« Le groupe est très heureux de diffuser la Coupe du monde 2026, tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans pour suivre les 54 matches sur M6 et M6+, confirme à L’Équipe David Larramendy, le président du groupe M6. On est de tout coeur derrière les Bleus de Didier Deschamps et on leur souhaite le meilleur parcours.» Pour rappel, Ligue1+ a de son côté transmis une offre de près de 20 millions d’euros à la FIFA pour la diffusion payante de l’intégralité du tournoi, soit 104 matches. Le groupe BeIN Sports aurait aussi soumis une proposition pour diffuser 50 matches en exclusivité, et la co-diffusion de 54 matches avec M6.