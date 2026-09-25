EdF : le message de soutien de Philippe Diallo à Zinedine Zidane

Le football français s’apprête à vivre un moment d’histoire ce vendredi. En effet, à Izmit, l’air aura un parfum tout particulier avec les grands débuts de Zinédine Zidane sur le banc de l’Equipe de France. Légende absolue de l’histoire des Bleus, Zizou aura à coeur de parfaitement lancer son aventure face à la Turquie (20h45). Après 14 ans de Didier Deschamps, Philippe Diallo, le patron de la FFF, a tenu à adresser un message de soutien à ZZ pour le début d’une nouvelle ère :

La suite après cette publicité

Un nouveau chapitre s'ouvre ce soir pour l'équipe de France.



Un nouveau sélectionneur, un nouveau staff, de nouveaux visages parmi les joueurs sélectionnés, une même ambition : gagner.



Sur le terrain d’Izmit, les Bleus lancent leur Ligue des Nations face à la Turquie, avec… pic.twitter.com/rcdsVfeg7e — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) September 25, 2026

«Un nouveau chapitre s’ouvre ce soir pour l’équipe de France. Un nouveau sélectionneur, un nouveau staff, de nouveaux visages parmi les joueurs sélectionnés, une même ambition : gagner. Sur le terrain d’Izmit, les Bleus lancent leur Ligue des Nations face à la Turquie, avec Zinédine Zidane sur le banc pour la première fois. Une nouvelle équipe se construit, avec la même exigence : porter fièrement au plus haut niveau les couleurs de la France. Allez les Bleus !»