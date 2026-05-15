CdM 2026 : la billetterie au cœur d’un nouveau scandale

Le Mondial 2026 n’a pas encore débuté, mais les polémiques sont nombreuses avant le lancement de la compétition (11 juin - 19 juillet). Par ailleurs, un nouveau scandale a fait surface. Dans une lettre adressée hier au service juridique de la FIFA, le procureur général de Californie, un certain Rob Bonta, a demandé des explications détaillées sur les conditions de vente des tickets. Celui-ci cherchait à déterminer si la législation californienne a pu être enfreinte, après plusieurs signalements concernant le système de catégorisation des places.

La suite après cette publicité

Selon lui, la FIFA aurait commercialisé des billets en fonction de zones précises dans les stades, avant de modifier ces catégories de sièges avant même l’attribution définitive des places. Lors de la mise en vente, des millions de billets avaient été proposés selon quatre catégories de prix. Les acheteurs de la catégorie la plus chère s’attendaient notamment à obtenir des places proches du terrain ou en tribunes centrales. Pourtant, de nombreux supporters ont découvert qu’ils étaient placés derrière les buts ou vers les poteaux de corners…