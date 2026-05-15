CdM 2026 : la billetterie au cœur d’un nouveau scandale
Le Mondial 2026 n’a pas encore débuté, mais les polémiques sont nombreuses avant le lancement de la compétition (11 juin - 19 juillet). Par ailleurs, un nouveau scandale a fait surface. Dans une lettre adressée hier au service juridique de la FIFA, le procureur général de Californie, un certain Rob Bonta, a demandé des explications détaillées sur les conditions de vente des tickets. Celui-ci cherchait à déterminer si la législation californienne a pu être enfreinte, après plusieurs signalements concernant le système de catégorisation des places.
Selon lui, la FIFA aurait commercialisé des billets en fonction de zones précises dans les stades, avant de modifier ces catégories de sièges avant même l’attribution définitive des places. Lors de la mise en vente, des millions de billets avaient été proposés selon quatre catégories de prix. Les acheteurs de la catégorie la plus chère s’attendaient notamment à obtenir des places proches du terrain ou en tribunes centrales. Pourtant, de nombreux supporters ont découvert qu’ils étaient placés derrière les buts ou vers les poteaux de corners…
En savoir plus sur
Randal Kolo Muani, Corentin Tolisso : les réactions fortes des oubliés de Deschamps et de l’Équipe de France
Nos dernières vidéos
Les plus lus
La presse impressionnée par la liste de Deschamps, le Barça offre une recrue sur un plateau au PSG
Explorer