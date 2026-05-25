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CdM 2026, Espagne : le post amer de Dean Huijsen

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dean Huijsen avec l'Espagne @Maxppp

C’est l’une des sensations du jour en Espagne. Après l’annonce de la liste de Luis de la Fuente, deux choses font jaser de l’autre côté des Pyrénées : l’absence de joueurs du Real Madrid (une première pour une Coupe du Monde) et celle de Dean Huijsen. Il y a un an, le jeune défenseur de 21 ans était pourtant l’une des sensations du football espagnol. Le joueur avait signé au Real Madrid et la Roja l’avait chipé aux Pays-Bas. Luis de la Fuente l’avait d’ailleurs titularisé en Ligue des Nations.

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Madrid Zone
🚨 Dean Huijsen on IG.
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Un an plus tard, Huijsen est donc passé de révélation à déception. Et ça ne lui a visiblement pas plu. Quelques minutes après l’annonce de la liste espagnole, le joueur a reposté en story le post de son père avec l’équipe-type de la saison de Liga. Une équipe dans laquelle Huijsen fait partie des titulaires en défense aux côtés de Pau Cubarsí et d’Eric García.

Pub. le - MAJ le
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