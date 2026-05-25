CdM 2026, Espagne : le post amer de Dean Huijsen
C’est l’une des sensations du jour en Espagne. Après l’annonce de la liste de Luis de la Fuente, deux choses font jaser de l’autre côté des Pyrénées : l’absence de joueurs du Real Madrid (une première pour une Coupe du Monde) et celle de Dean Huijsen. Il y a un an, le jeune défenseur de 21 ans était pourtant l’une des sensations du football espagnol. Le joueur avait signé au Real Madrid et la Roja l’avait chipé aux Pays-Bas. Luis de la Fuente l’avait d’ailleurs titularisé en Ligue des Nations.
Un an plus tard, Huijsen est donc passé de révélation à déception. Et ça ne lui a visiblement pas plu. Quelques minutes après l’annonce de la liste espagnole, le joueur a reposté en story le post de son père avec l’équipe-type de la saison de Liga. Une équipe dans laquelle Huijsen fait partie des titulaires en défense aux côtés de Pau Cubarsí et d’Eric García.
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