LOSC : Olivier Giroud met fin à sa disette de trois mois en Ligue 1

Cela semblait être une éternité pour Olivier Giroud. Recrue phare de l’été du LOSC, l’attaquant de 39 ans avait débuté en fanfare avec le club nordiste en inscrivant deux buts pour ses deux premiers matches dans l’élite. Finalement, la suite avait été moins bonne pour le champion du monde 2018 qui n’avait plus réussi à trouver le chemin des filets par la suite en Ligue 1.

En difficulté avec la concurrence d’Hamza Igamane, le natif de Chambéry n’avait plus marqué depuis le 23 août dernier et une victoire face à Monaco. Ce dimanche, Giroud a mis fin à cette disette, près de trois mois plus tard. Face au Paris FC, l’ancien d’Arsenal a lancé Romain Perraud avant de finir en puissance avec le pied gauche pour égaliser.